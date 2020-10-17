776 ألف مستخدم لنظام العنونة الذكي بدبي

كشف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي ل«الخليج» أن عدد مستخدمي نظام العنونة الذكي «مكاني» من بداية العام وحتى الآن بلغ 776 ألف مستخدم، للأجهزة المحمولة العاملة بأنظمة «أندرويد» و«آي أو إس» على حد سواء، وخلال الفترة المقبلة سيتم عنونة وحدات المباني في إمارة دبي، كالشقق والمكاتب والمحال لسهولة الوصول إلى الوجهات بدقة هو النهج المتبع في النظام، وذلك بتحديد مداخل المباني والمنشآت بدقة إحداثية متر مربع واحد.

وقال إنه تم التواصل مع الإمارات الأخرى، لتفعيل نظام العنونة الذكي «مكاني»، حيث تم تطبيق النظام في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأن كل مبنى في إمارة دبي يحمل رقم «مكاني»، وتوجد آلية لتوفير هذا الرقم لكل مبنى يتم الانتهاء من إنشائه بعد إصدار شهادة إنجاز، ويهدف التطبيق الذي ابتكرته بلدية دبي إلى تمكين جميع الأفراد من الاستدلال على المواقع المقصودة بشكل سريع وسهل، والوصول إليها عن طريق خرائط إلكترونية يتم تحميلها على كافة أجهزة الهواتف الذكية كالآيفون والآيباد وهواتف الأندرويد والحواسيب اللوحية والمكتبية والأنظمة الملاحية «جي بي اس»