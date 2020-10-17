تسجيل 754 مخالفة تهريب ركاب في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تسجيل 754 مخالفة لتهريب الركاب حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، في مقابل 2324 مخالفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح سعيد البلوشي مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن إحصاءات مخالفات تهريب الركاب كشفت تباين معدل المخالفات في بداية عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بسبب تأثير جائحة «COVID 19»، وتطبيق الإجراءات الوقائية مثل تقييد الحركة المرورية، والتباعد الجسدي، وحملات التوعية في مختلف مناطق الإمارة في الربع الأول لعام 2020.

وأكد البلوشي أن هناك إجراءات تتبعها الهيئة للحد من تهريب الركاب تتضمن ممارسة الضبط الميداني والرقابة المستمرة على مدار 24 ساعة في المناطق الساخنة، والاستجابة للبلاغات والشكاوى الواردة بهذا الشأن، إضافة إلى تطوير خطة توزيع تخصصية استناداً إلى البيانات الضخمة ال(Big Data) لتحقيق أفضل تغطية لمواقع إمارة دبي، وتم تحقيق زيادة في نسبة التغطية بما يقارب 29%.

وقال سعيد البلوشي إن الهيئة تنفذ حملات توعوية لسائقي المركبات للتشديد على الالتزام بالإجراءات والقوانين، وتعريفهم بالعقوبات التي تبدأ قيمتها من 20 ألف درهم، وتصل إلى 50 ألف درهم، وتتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 300 ألف درهم، ويتم حجز المركبة بعد المخالفة الثانية لفترة تصل إلى 6 أشهر، أو حتى دفع المخالفات المتراكمة عليها.

وعلى الجانب الآخر من الحملات التوعوية يتم التركيز على الأفراد الذين يقومون بالترويج لنقل الركاب بمركبات غير مرخصة في إمارة دبي، لتوعيتهم بعقوبة تلك المخالفة التي تصل إلى 5 آلاف درهم، مع تطبيق الإبعاد الإداري من الدولة، بالتنسيق مع نيابة الجنسية والإقامة، في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات على التوالي.

وأضاف أن الهيئة أجرت دراسة على أثر تطبيق قيمة الغرامة الحالية والتي تم تطبيقها بداية منذ عام 2016 للحد من تهريب الركاب، وتم التوصل إلى الإبقاء على قيمة الغرامة الحالية، مبيناً أن الهيئة تعمل مع شرطة دبي من خلال تنفيذ حملات توعوية للسائقين والمتعاملين في مطارات دبي، ومختلف مناطق الإمارة، وتم تنفيذ حملة في الربع الأول من عام 2020.