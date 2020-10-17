مواجهات كاراباخ تبدد الهدنة.. وباكو تسيطر على قرى جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت اشتباكات جديدة، أمس الجمعة، بين القوات الأرمينية والأذربيجانية في إقليم ناجورنو كاراباخ، ما يبدد الآمال في إمكانية تثبيت الهدنة التي تم التوصل إليها في موسكو قبل نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها، فيما أعلنت باكو عن سيطرة قواتها على ثلاث قرى جديدة، في وقت حذرت إيران مجدداً أرمينيا وأذربيجان جراء سقوط عدة قذائف على الجانب الإيراني من الحدود، وبينما ندد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس خلال زيارته إلى يريفان ب«التدخل» التركي في كاراباخ، اعتبر الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، أن تركيا هي العقبة الرئيسية أمام تسوية سلمية للنزاع.

وظهرت دلائل أخرى، أمس، على أن وقف إطلاق النار، الذي اتفق عليه يوم السبت الماضي للسماح للطرفين بتبادل المعتقلين وجثث القتلى، انهار.

قال المسؤول بوزارة الدفاع الأرمينية آرتسرون هوفهانيسيان إن أذربيجان شنت قصفاً مدفعياً إلى الشمال من ناجورنو كاراباخ «في تجاهل تام للهدنة الإنسانية» لكنه أضاف أنه تم التصدي للقوات الأذربيجانية وتكبيدها خسائر كبيرة. واتهمت القوات الأذرية باستهداف مستشفى عسكري في بلدة مارتاكرت بقصف عنيف. ونفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بالمقابل، هذه المزاعم قائلة إن القوات التابعة للإقليم أُجبرت على التقهقر بينما احتفظت القوات الأذربيجانية بميزة على طول خط التماس الذي يفصل بين الجانبين.

وأعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، أن قوات بلاده بسطت السيطرة على 3 بلدات جديدة في كارابا، هي «خيرمانجيك وأغبولاغ وأخولو». وأعلنت وزارة الدفاع في ناجورنو كاراباخ سقوط 29 قتيلاً من جنودها وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين لاقوا حتفهم منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر/ أيلول إلى 633. ولا تعلن أذربيجان عن أي خسائر بشرية عسكرية لكن 47 مدنياً قتلوا وأصيب 222، بحسب مكتب المدعي العام الأذربيجاني.

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ومن جهته، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده من أنه «في حال تكرار سقوط القذائف فإن إيران... لن تكون غير مبالية تجاه هذا الأمر»، وفق ما نقل عنه موقع الوزارة. وسقطت 10 قذائف في قرى في مقاطعة خدا آفرين الحدودية الإيرانية، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح وتدمير مبنى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، إنّ «تدخل تركيا في نزاع ناجورنو كاراباخ يثير قلقنا». وأضاف أنّ لأرمينيا واليونان «مشكلة مشتركة هي تركيا»، متهماً أنقرة ب«تجاهل دعوات الاتحاد الأوروبي إلى احترام القانون الدولي».

إلى ذلك، قال الرئيس الأرمني، في مقابلة مع شبكة «سي بي إن» الأمريكية: «إذا لم يتم إخراج تركيا من السياق العام، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية والعودة إلى طاولة المفاوضات ضمن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا». وأضاف: «تركيا الآن هي أكبر عقبة أمام عملية السلام. وإذا استمر هذا الوضع، فسيكونوا مشاركين في الصراع الحاصل في المنطقة، وسيكون لدينا سوريا أخرى»، حسب موقع الرئيس الأرمني. وتابع: «إذا لم يتم إيقاف تركيا، فسوف يؤدي ذلك إلى وضع غير مستقر للغاية في القوقاز، وستسيطر أنقرة على خطوط الأنابيب الدولية». وكان الرئيس الأرمني، أعرب في مقابلة مع صحيفة «ذي كريتيك» البريطانية، عن خيبة أمله من موقف «حلف الناتو» والاتحاد الأوروبي، ودول الغرب، بشأن النزاع في إقليم كاراباخ.

(وكالات)