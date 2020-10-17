شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهوريون يتحضرون لانتكاسة انتخابية في مجلس الشيوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بينما يتراجع سيد البيت الأبيض في الاستطلاعات قبل 20 يوماً على الاقتراع في انتخابات الرئاسة ، يكافح حزبه الجمهوري للمحافظة على الأغلبية التي يحظى بها في مجلس الشيوخ.

ويحظى الجمهوريون بغالبية 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47، لكنهم يتخلّفون في أربعة سباقات انتخابية على مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون بينما لا يبدو أنهم في وضع جيد في سباقات غير معروفة النتائج في خمس ولايات أخرى. وإذا فاز الديمقراطيون بثلاثة مقاعد وبالبيت الأبيض في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، فسينتزع الحزب مجلس الشيوخ، بينما يكون لنائبة الرئيس كامالا هاريس القول الفصل في حال تعادلت الأصوات (50 مقابل 50).

وأشار موقع التحليلات الإحصائية «فايف ثيرتي إيت.كوم» إلى أن فرص الديمقراطيين في استعادة مجلس الشيوخ تبلغ 68 من 100.

وبين الشخصيات الجمهورية التي تواجه صعوبات السيناتور ليندسي جراهام الذي يخوض معركة من أجل مسيرته السياسية في كارولينا الجنوبية في وجه خصم يحظي بتمويل كبير بدرجة غير متوقعة.

وحذرالسيناتور تيد كروز الموالي لترامب من أن الجمهوريين قد يواجهون «مذبحة » في نوفمبر.

لطالما أظهرت خارطة مجلس الشيوخ للعام 2020 تفضيل الديمقراطيين، في وقت يدافعون عن 12 مقعداً مقابل 23 للجمهوريين.

لكن اليوم، حتى ولايات مثل أيوا وجورجيا وكارولينا الجنوبية ومونتانا تبدو غير معروفة النتائج، في تطور استثنائي بالنسبة للديمقراطيين. وهناك مقاعد أخرى قد تدخل السباق بما فيها تكساس وألاسكا وكانساس وحتى مقعد زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل في كنتاكي.

إلى جانب ذلك، انتقد السيناتور الجمهوري عن ولاية نبراسكا بن ساسي ترامب بشدة. وقال في مؤتمر عبر الهاتف إن ترامب «يغازل علناً» الداعين إلى التفوق العرقي وسيادة العرق الأبيض، و«يسخر من المسيحيين الإنجيليين» في مجالسه الخاصة، و«يُقبِّل مؤخرات الطغاة» في العالم. كما انتقد ترامب على أسلوب تناوله أزمة جائحة كورونا. وفي انتقاد قاس قال بن ساسي إن «عائلة ترامب تتعامل مع الرئاسة على أنها فرصة بزنس لا تعوض».

وكان ترامب وبايدن عرضا على شبكتي تلفزيون منفصلتين مساء الخميس أسلوبيهما المختلفين وخلافاتهما العميقة حول إدارة وباء «كوفيد-19».

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وقال بايدن لشبكة «إيه بي سي» بهدوء «نحن في وضع لدينا فيه أكثر من 210 آلاف وفاة، وماذا يفعل؟ لا شيء»، مقدماً نفسه على أنه موحد أمريكا المنقسمة.

في الوقت نفسه تقريباً، قال ترامب لشبكة «إن بي سي»: «قمنا بعمل رائع (...). اللقاحات قادمة والعلاج قادم». وبدا ترامب متوتراً وعدوانياً وأبدى استياء من بعض الأسئلة التي طرحت عليه وخصوصاً بشأن امتناعه عن وضع الكمامة دائماً. وقد رفض الإقرار بأي خطأ.

كما رفض أيضاً أن يدين بشكل واضح الحركة التي تتبنى نظرية المؤامرة «كيو-أنون». وقال «لا أعرف شيئاً عن كيو-أنون»، قبل أن يؤكد موافقته على مواقفهم «ضد الاستغلال الجنسي للأطفال».

وكان التناقض واضحاً بين ترامب وبايدن الذي يتقدم في استطلاعات الرأي وأجاب بكل هدوء عن أسئلة الجمهور.

قال بايدن «ماذا سأفعل أولاً إذا انتخبت رئيساً وأنا لا أمزح (...) سأتصل بهم»، أي الجمهوريين، مذكراً بسمعته كعضو في مجلس الشيوخ لأكثر من 35 عاماً بأنه رجل قادر على تجاوز الحواجز الحزبية.

وحول العنصرية، قدم بايدن نفسه على أنه نقيض ترامب الذي اتهمه نائب الرئيس السابق بأنه يؤجج الخلافات بين الأمريكيين. وقال «إذا تم انتخابي رئيساً، فلن تسمعني (...) أدفع إلى الانقسام. سأحاول لم الشمل».

وكان المرشحان يتحدثان في وقت واحد على قناتين مختلفتين من فلوريدا وبنسلفانيا. وكان ترامب فاز في هاتين الولايتين الرئيسيتين في 2016 لكن يبدو أن جو بايدن قادر على منافسته للفوز فيهما.

وتثير استطلاعات الرأي قلق ترامب في هذه الحملة المثيرة التي صوت خلالها حتى الآن 17,5 مليون ناخب في اقتراع مبكر. ويتقدم نائب الرئيس الديمقراطي السابق بنحو عشر نقاط مئوية في المعدل الوطني لاستطلاعات الرأي لانتخابات الثالث من نوفمبر، لكن وقبل كل شيء بهامش أضيق في الولايات الرئيسية التي تصنع الانتخابات في الولايات المتحدة وتتأرجح بين الحزبين.

(وكالات)