صباح اللامي يسجل «انثر العبرات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسجل المطرب العراقي صباح اللامي، أغنية بعنوان «انثر العبرات» من كلمات الشاعر الإماراتي أحمد الدهماني وألحان المطرب صباح اللامي، وسيتم تصويرها في الإمارات قريباً.

كما أصدر مؤخراً أغنيه عراقية بعنوان «شحلاته»، من كلمات الشاعر العراقي هاشم العريبي، وألحان وتوزيع صلاح الملك.

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