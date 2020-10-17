شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بتنسيق الدعم الدولي للحوار الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، بضرورة تنسيق الجهود من قبل المجتمع الدولي دعماً لمسارات الحوار الليبي-الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة، وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة،فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال زيارة إلى الجزائر إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة فيها، في حين هبطت، أمس الجمعة، بعد توقف لعامين، أول طائرة مدنية في بنغازي قادمة من العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز، وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، أمس الأول الخميس، في موسكو لإجراء محادثات حول ليبيا.

وبحسب بيان للبعثة الأممية، أمس الجمعة، فإن وليامز أعربت عن شكرها للوزير لافروف على دعم الاتحاد الروسي المستمر لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

واتفق الطرفان على ضرورة تنسيق الجهود من قبل المجتمع الدولي دعماً لمسارات الحوار الليبي-الليبي.وكانت وليامز، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع عمداء بلديات من جنوب وغرب وشرق ليبيا، في إطار عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي.وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها أمس، أن عمداء البلديات أعربوا عن مخاوفهم وتوصياتهم المتعلقة بالعملية السياسية، مع التركيز على المرحلة التي تسبق الانتخابات الوطنية. وحثوا الأمم المتحدة على دعم تحسين الظروف الاقتصادية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين الليبيين.

فرنسا تدعو دول الجوار لبحث التسوية

من جهة أخرى،دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان خلال زيارة إلى الجزائر إلى مشاركة أوسع لدول جوار ليبيا في البحث عن تسوية سياسية للأزمة القائمة فيهاوقال لودريان عقب لقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، أمس الأول الخميس، إنّ «دور دول الجوار أساسي لأنها أولى الجهات المعنية بالمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة ويمكنها أن تلعب دور استقرار مع الجهات الليبية على عكس تدخّل القوى الخارجية».

وأوضح أنّه «في ليبيا، نعتبر كما الجزائر، أنّه لا يوجد حلّ عسكري».

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وأمل لودريان تنظيم اجتماع لدول جوار ليبيا، مشيراً إلى أنّه سيزور هذه البلدان المختلفة لتحقيق هذا المشروع.

إلى ذلك، هبطت، أمس الجمعة، بعد توقف لعامين، أول طائرة مدنية في بنغازي قادمة من العاصمة طرابلس.

في السياق، وصف المحلل الاقتصادي، سليمان الشحومي، عودة الطيران بين طرابلس وبنغازي بأنها خطوة مفرحة ومهمة لعودة التواصل ولمّ الشمل بين الليبيين.

وكتب الشحومي على حسابه في «فيسبوك»: عودة الطيران بين بنغازي وطرابلس، خطوة مفرحة ومهمة في هذا الوقت لعودة التواصل ولمِّ الشمل بين الليبيين.

استئناف إجلاء اللاجئين إلى النيجر

في الأثناء، استأنفت الأمم المتحدة إجلاء اللاجئين من ليبيا بعد توقف دام 7 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

وأجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأول الخميس، مجموعة مكونة من 153 لاجئاً وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفاً من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ في النيجر.

(وكالات)