الإمارات متفائلة بعودة «ماكس 737» إلى الأجواء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الإمارات تعمل عن كثب مع إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «إياسا» لإعادة إدخال طائرة «بوينج 737 ماكس» إلى الخدمة مجدداً.

وأضاف السويدي ل ”الخليج 365”، «نحن على ثقة بأن جميع الإجراءات التصحيحية التي اتبعتها الجهات التنظيمية المختلفة ستدعم الرجوع الآمن للطائرة إلى الخدمة، وسيتم تحديد المدة الزمنية للرجوع إلى الخدمة لاحقًا».

وكان مسؤول في الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، قال لوكالة «بلومبيرج»، إنه راض عن التغيرات التي أجرتها «بوينج» على طائرة «737 ماكس»، مشيراً إلى إمكانية عودة الطائرة إلى الأجواء قبل نهاية العام.

وقال أكبر منظم طيران في أوروبا إنه راضٍ عن التغييرات التي طرأت على الطائرة وبأنها جعلتها آمنة بما يكفي للعودة إلى الأجواء قبل نهاية العام. وقال باتريك كي، المدير التنفيذي للوكالة ، إنه بعد إجراء رحلات تجريبية في سبتمبر/ أيلول، تجري «إياسا» مراجعات نهائية للوثائق قبل مسودة توجيه صلاحية الطيران تتوقع إصدارها الشهر المقبل.

وعلقت «فلاي دبي»، ثاني أكبر زبون للطائرة في العالم، في مارس/‏آذار 2019، العمل بأسطول «بوينج 737 ماكس 8»، و«ماكس 9»، في أعقاب قرار الهيئة العامة للطيران المدني، والقرارات المماثلة حول العالم، وهناك 11 طائرة من الطراز الأول، و3 طائرات من الثاني ما زالت متوقفة عن العمل، وهذه الطائرات لن تنضم لأسطول الناقلة حتى حصولها على الموافقة التنظيمية.