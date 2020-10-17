«دفعة بيروت».. دراما عربية من الستينات على «شاهد VIP»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: سامي عزيز

تعرض منصة «شاهد VIP» الدراما الاجتماعية العربية الخليجية «دفعة بيروت» للكاتبة هبة مشاري حمادة، والمخرج علي العلي، وبطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب؛ حيث تدور الأحداث في حقبة الستينات من القرن الماضي.

ترصد الأحداث حكايات طلاب وطالبات من دول الخليج والمغرب العربي، يسكنون معاً في بيوت للطلبة والطالبات، حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديداً في شارع الحمرا الذي كان يعج بالساسة والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين. ويدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت، وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات، وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.

المسلسل بطولة فاطمة الصفي، مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، وكتابة هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

توضح هبة مشاري حمادة أن «دفعة بيروت»، هو عمل صدامي جريء ومثير للجدل، مشيرة إلى أن أحداثه صادمة وصريحة، وأبطاله فئات مختلفة من الشباب والشابات الذين كان نظراؤهم موجودون في عام 1964 في بيروت.

ينطوي العمل على استعادة لإرث الشاعرين الراحلين محمود دروش ونزار قباني، وذلك في سياق الترميز لفكرة التعايش بين المتناقضات؛ حيث جرى تصنيف أحدهما كشاعر للثورة فيما نظر للآخر بوصفه شاعر المرأة.