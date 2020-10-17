شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 31 حالة ووفاة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 31 حالة ووفاة 3 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 4987 شفيت منها 1456 وتوفيت 241 حالة.

وسجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.