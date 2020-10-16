شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يكشف مدى إمكانية الاعتراض على «عدم الأهلية» بعد 3 أشهر من تقديم الطلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف برنامج حساب المواطن ، أن أقصى مدة للاعتراض على اعتبار الشخص “غير مؤهل” هي 3 أشهر .

وأوضح حساب المواطن رداً على أحد المستفيدين ، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى.

وأشار إلى أنه قد تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.