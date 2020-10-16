القدس - سبوتنيك. قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في منطقة غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".
© REUTERS / AHMED ZAKOT
ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع عقب رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق قذيفة صاروخية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن الغارة على موقع "حماس" العسكري جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إيران، بالتمركز في غزة وبلدان أخرى بما يزعزع الأمن في المنطقة، قائلا: "الإيرانيون متموضعون في الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وقطاع غزة وسوريا، بالإضافة إلى الخليج. هذا النشاط يقوض المنطقة بأكملها. نحن نعلم جيدًا ما هو الأفضل ضد الإيرانيين، أقصى قدر من الضغط والعقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.