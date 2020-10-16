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إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع

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القدس - سبوتنيك. قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في منطقة غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

© REUTERS / AHMED ZAKOT

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع عقب رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق قذيفة صاروخية.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن الغارة على موقع "حماس" العسكري جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إيران، بالتمركز في غزة وبلدان أخرى بما يزعزع الأمن في المنطقة، قائلا: "الإيرانيون متموضعون في الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وقطاع غزة وسوريا، بالإضافة إلى الخليج. هذا النشاط يقوض المنطقة بأكملها. نحن نعلم جيدًا ما هو الأفضل ضد الإيرانيين، أقصى قدر من الضغط والعقوبات".

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