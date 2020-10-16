شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية: من أصغر طفل لأكبر شيخ لا يرغب في التعاون مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، أن ما نراه اليوم من تعمد تركيا للإساءة للعديد من الدول العربية من ضمنها السعودية، وقال: "اليوم نحن المواطنين السعودية نرفض التعامل مع كل ما هو تركي سواء تجارة أو سياحة أو استثمار، لم نرى من تركيا تحت هذه الإدارة الخير، ونحن في غنى عنهم".

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وقال خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "كل مواطن سعودي وكل رجل أعمال سعودي وكل مسؤول سعودي، يرى أن ما تفعله تركيا مع السعودية هو عداء واضح، لذلك اليوم نحن كمواطنين واعيين تماما لما تفعله تركيا وما يحاك ضد وطننا، ومن أصغر طفل لأكبر شيخ يعرف ما تفعله تركيا ولا يرغب في التعاون في أي مجال مع تركيا".

وأضاف: "الآن قبل قليل، أكبر الأسواق في السعودية قامت بإزاحة كل المنتجات التركية من رفوفها، وكلها ضد ما تفعله تركيا والتآمر على المملكة العربية السعودية، وتركيا تسعى بكل الطرق الهيمنة والسيطرة على الأوطان العربية، لذلك لا نريد التعامل معها، ونقطة ومن أول السطر".