شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3498 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة تسجيل 3 آلاف و498 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 167 ألفا و148 حالة.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى ألفين و818 حالة، كما تم تسجيل ألفين و953 حالة شفاء لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 138 ألفا و989 متعاف.

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