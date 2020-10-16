شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تستعد لإذاعة بث مباشر بتقنية 360 درجة طوال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي البدء بمشروع البث المباشر من الحرمين الشريفين، بالتعاون مع وحدة التحول الرقمي، ويهدف المشروع إلى نقل بث حي و مباشر عبر كاميرات ثابتة تنقل الصورة بزاوية (360) درجة، وسيكون البث متاحاً على مدار (24) ساعة.

وذكرت رئاسة شئون الحرمين عبر موقعها الإلكتروني، سيتم الربط مع منصة "منارة الحرمين"، حيث سيتمكن المسلمون في مختلف بقاع الأرض من الدخول إلى التطبيق في هواتفهم الذكية، ومشاهدة البث المباشر للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في أي وقت بكل يسر وسهولة.



شئون الحرمين تويتر

يشار إلى أن منصة "منارة الحرمين" تبث خطب الجمعة للحرمين الشريفين الدروس العلمية والمحاضرات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوال، كما تُمكن من التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعي.

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يذكر أن وحدة التحول الرقمي تتبع اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى التعاون مع شركاء التحول الرقمي في مختلف القطاعات المعنية وتسريع وتمكين التحول الرقمي في المملكة، وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية.

من جانب أخر، تستعد الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدءاً من بعد غد الأحد لاستقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍّ طوال مدة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر 14 يوماً، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة أن 40 ألف مصلٍّ و15 ألف معتمر في اليوم سيتمكنون من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.