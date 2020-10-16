شكرا لقرائتكم خبر عن 3818 طنا من المساعدات السعودية لليمن خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المملكة العربية السعودية، عبر منفذ الوديعة الحدودي 145 شاحنة إغاثية خلال الربع الثالث من عام 2020 تحمل 3 آلاف و818 طنًا و66 كيلوجرامًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لليمن، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة متوجهة لعدة محافظات في اليمن.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة، أن المساعدات شملت 2200 طن من التمور، و128 طنًا من المساعدات الصحية، و935 طنًا و558 كيلوجراماً من المواد الإيوائية، و657 طنًا و216 كيلوجراماً من المواد الغذائية، تستهدف مناطق (عدن ، ومأرب، ولحج، والحديدة، وحضرموت، وصعدة، وحجة، والضالع، والخوخة).

تأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.