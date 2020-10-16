«التعليم» تغلق نظام ترقيات الإداريين غداً.. وتكشف عن موعد المفاضلة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشفت مصادر أن وزارة التعليم سوف تغلق غداً السبت تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم العام . وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن ذلك يأتي تمهيداً لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب. وأكدت أن الوزارة قد حددت يوم الـ15 من شهر ربيع الأول القادم لإغلاق بطاقة الترقية رسمياً على أن تتم المفاضلة على ترقيات المراتب يوم الـ16 من الشهر نفسه، ومن ثم إعلان أسماء المترقين والمترقيات.

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