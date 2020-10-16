شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بهذا الإجراء أثناء أوقات الصلاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للمرور تنبيهاً مهماً لسائقي المركبات، بضرورة الوقوف في الأماكن الصحيحة والمخصصة، وذلك في أوقات الصلاة، للمساهمة في انسيابية الطريق.

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وأكدت إدارة “المرور” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التزامك بالوقوف في الأماكن المخصصة خلال أوقات الصلاة، يعكس وعيك ويساهم في انسيابية الطريق خصوصًا في حالات الطوارئ».

وأضافت: “التزم بالوقوف الصحيح ولا تكن سببًا في تعطل مصالح الآخرين”.