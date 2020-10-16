شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «المرور» لسائقي المركبات بضرورة الالتزام بهذا الإجراء أثناء أوقات الصلاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت المديرية العامة للمرور تنبيهاً مهماً لسائقي المركبات، بضرورة الوقوف في الأماكن الصحيحة والمخصصة، وذلك في أوقات الصلاة، للمساهمة في انسيابية الطريق.
وأكدت إدارة “المرور” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التزامك بالوقوف في الأماكن المخصصة خلال أوقات الصلاة، يعكس وعيك ويساهم في انسيابية الطريق خصوصًا في حالات الطوارئ».
وأضافت: “التزم بالوقوف الصحيح ولا تكن سببًا في تعطل مصالح الآخرين”.
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