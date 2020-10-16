شكرا لقرائتكم خبر عن سر استخدام هواتف «آيفون 12» اتصال 5G عند الضرورة فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

تستخدم سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة من آبل ، اتصال شبكة الجيل الخامس عند الضرورة فقط، وذلك بفضل ميزة (وضع البيانات الذكية) Smart Data Mode التي تتيح للهاتف الانتقال بين شبكة اتصال 4G و5G بناءً على الوقت الذي تطلب فيه التطبيقات نطاقًا تردديًا كبيرًا.

ووفقاً لموقع البوابة العربية للتقنية ، فإن هواتف آيفون 12 الجديدة تستخدم اتصال 5G عند الضرورة فقط لتوفير عمر بطارية الهاتف، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تتفقد بريدك الإلكتروني أو حسابك في تويتر، فسيظل هاتف آيفون 12 الخاص بك يستخدم اتصال الجيل الرابع 4G العادي حتى لو كنت في منطقة يتوفر فيها شبكات الجيل الخامس 5G.

ولكن بمجرد التبديل إلى تطبيق لبث الفيديو أو إجراء مكالمة فيديو، سوف يقوم الهاتف تلقائيًا بالتبديل إلى اتصال شبكة الجيل الخامس 5G لتوفير سرعة أعلى وزمن وصول أقل، ويعتبر هذا الأمر حلا مثيرا للاهتمام، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح تمامًا حجم تأثير شبكة الجيل الخامس في عمر البطارية الإجمالي للجهاز، على الأقل بالنسبة لأجهزة أندرويد التي تدعم اتصال الجيل الخامس التي اُطلقت هذا العام.