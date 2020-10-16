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وأكد شنكر "استمرار الدور المسهل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية"، متمنيا العمل على إنجاز هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية، مشيرا إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه الرئيس عون في قيادة مسيرة مكافحة الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في السابق.
من جهته، قال عون إن "لبنان يعول كثيراً على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات، التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، معتبرا أن "هذا الدور يمكن أن يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض مع إسرائيل".
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قد انطلقت أول من أمس الأربعاء، في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل.
وتوسطت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، على أن يعقد الاجتماع الثاني في الناقورة، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر شينكر متحدثا إلى الرئيس اللبناني: مستمرون في مباحثات ترسيم حدودكم البحرية مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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