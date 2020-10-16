شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عشرات الآلاف يتحدون الحكومة التايلاندية ويتظاهرون فى العاصمة بانكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، في العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الجمعة، في تحد جماهيري للحكومة التي أصدرت مرسوما يحظر التظاهرات، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

وهلل المتظاهرون وهتفوا بهتافات مناهضة للحكومة ورئيس الوزراء، ودعوا إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 20 ناشطا اعتقلوا أمس الخميس في حملة قمع كاسحة من قبل الشرطة.

شهد هذا الأسبوع أول احتجاجات أثناء وجود الملك ماها فاجيرالونجكورن في البلاد - مما زاد المخاطر بشكل كبير، وفي الساعات الأولى من صباح الخميس ، حاولت الحكومة تقليص حركة الاحتجاج التي يقودها الطلاب بإصدار مرسوم طوارئ يحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص واعتقال نحو 20 ناشطًا - ما رفع العدد الإجمالي للاعتقالات هذا الأسبوع إلى حوالي 40 شخصا.

قال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الجمعة، إنه لن يستقيل بعد أن تحدى عشرات الآلاف من المحتجين الحظر المفروض على المظاهرات، وحذرهم من الاستمرار في التظاهر.



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مظاهرات تايلاند (4)



مظاهرات تايلاند (5)



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