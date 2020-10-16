شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات في اشتباكات بين قوات الحكومة الصومالية ومسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد لرويترز اليوم الجمعة إن عشرات الجنود والمسلحين قتلوا على مدى يومين من القتال بين قوات الحكومة الصومالية ومتشددي حركة الشباب شمال غربي العاصمة مقديشو.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية الرسمية، أن الجيش قتل نحو 50 مسلحا من الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة. ولم تعلن الحركة حتى الآن أي أنباء بشأن القتال.

وقال حسين علي، وهو مزارع في منطقة أفجويي، لرويترز إنه ومدنيين آخرين حوصروا وسط تبادل إطلاق النار خلال القتال الذي استمر ليلتين.

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وأضاف "نقلت الحكومة الصومالية عشرات الجثث. وبالمثل نقلت حركة الشباب جثث قتلاها. تكبد الجانبان خسائر"، مشيرا إلى أنه أحصى ما لا يقل عن 20 جثة من الجانبين.

وقالت الوكالة إن من بين قتلى المسلحين قائد يدعى عثمان عيل فيدو، مضيفة أن الحركة دفنت جثث قتلاها في قرية بولو ياري.

ولم يتسن الوصول للجيش الصومالي أو الشباب للتعقيب. وعادة تتضارب بشدة أعداد قتلى الاشتباكات التي يعلنها الجانبان.