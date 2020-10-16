الراسخون في الذاكرة

في الوقت الذي يسعى فيه الأشخاص الطموحين للوصول إلى المراكز القيادية والحصول على المناصب العليا وتحقيق الأحلام والطموحات الكبيرة راودتني بعض التساؤلات..

ماهو الهدف من الحصول على سلطة ونفوذ أو اسم رنان في مجال من مجالات الحياة؟

هل هو من باب تلبية لرغبة شخصية أو رغبة في أن يعترف الناس بهم؟ أم أن هناك سبب آخر يحفز أصحاب الطموحات على بذل جهدهم لتحقيق أهدافهم وبلوغ مكانة رفيعة؟ كما أن هناك كثير من الناس الذين حققوا انجازات كبيرة ولكن لم يعرفهم الكثير، ماهو الفرق بين أولئك الذين عرفهم الجميع وبين الذين وصلوا إلى غاياتاهم ورحلوا بهدوء ولم يعرفهم إلا القليل؟ كم هم الرؤساء والوزراء أو حتى رجال الأعمال والمدراء الذين مروا على التاريخ وعلى المجد مرور الكرام، لم يعرفهم الكثير ولم تبقى أسماؤهم!

في أعقاب هذه التساؤلات أظن أني قد وجدت بعض الإجابات، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالهدف نفسه إنما يتعلق بالمبررات والدوافع الداخلية لدى الشخصيات الطموحة، أولئك الذين يسعون لتخليد أسمائهم بشكل تشريفي ويهتمون بالصورة الخارجية وإلى زخم المسميات لا تبقى أسماؤهم بل ترحل معهم، أما أولئك الذين عرفناهم وعرفهم التاريخ واحتفى بهم ولم يغب نجاحهم عن أحد هم الذين كانت أهدافهم وطموحاتهم وسعيهم مرتبط بتقديم إنجازات لصالح الإنسانية وللوطن وطغت إنسانيتهم ووطنيتهم على حب المناصب، وسخّروا عبقريتهم للإنسان، لم يسعوا إلى المعالي من أجل ذواتهم إنما كانو يرون أنهم في خدمة الناس أينما ذهبوا، يساعدون الجميع ويتفوقون على الجميع ولا يشعرون أنهم الافضل، يتطلعون للمزيد إلى أن بلغوا بُعدًا آخر لم يستطع الوصول إليه إلا أمثالهم!

إنهم النخبة أمثال الأمير الراحل سعود الفيصل وزير الخارجية والدكتور غازي القصيبي ووزير البترول السابق علي النعيمي ورجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي أمثال هؤلاء الذين قدموا للإنسان وللوطن الكثير، ومنهم حصلت على الاجابة عن تساؤلاتي.. أن السلطة والمنصب والاسم لن تشكل أي تأثير ما لم تكن في صالح الناس ولن يكن لها تأثير كبير خارج أو داخل حدودها حتى ترتقي إلى أعلى مراتب الإنسانية قبل المناصب الإدارية والتنفيذية إن صح التعبير، هكذا يخلّد التاريخ الأسماء وتحتفي المناصب بمن اعتلاها بتلك المفاهيم الإنسانية الصادقة التي يبقى أثرها حتى بعد رحيل أصحابها.

كتبه : راكان عازب