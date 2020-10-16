اليمن... الصليب الأحمر يعلن إتمام تبادل 1056 أسيرا بين الحكومة و"أنصار الله"

وقالت لجنة الصليب الأحمر عبر حساب بعثتها في اليمن، على "تويتر": "سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي".

وأعربت عن أملها بأن "يكون ذلك خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت آخر رحلات عملية تبادل الأسرى إلى مطار صنعاء الدولي على متن طائرة للصليب الأحمر أقلت 101 من أسرى "أنصار الله" من مطار عدن، بعد وصول طائرة مماثلة للجنة إلى عدن تقل 76 من أسرى الحكومة الشرعية بعد إفراج الجماعة عنهم، وبذلك يبلغ عدد الأسرى الذين تبادلهم الطرفان، اليوم، 352 أسيراً.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، أمس الخميس، أكثر من 700 أسير من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين، تنفيذاً لاتفاق سويسرا.

وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، توصل الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق خلال الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي احتضنته سويسرا لمدة أسبوع، يتضمن تبادل 1081 أسيراً من الطرفين، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق عمّان المعلن في 16 شباط/ فبراير الماضي.