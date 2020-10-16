مدينة صناعية ضخمة بكلفة 600 مليون دولار... أول مشروع إماراتي في القدس بعد التطبيع

ويهدف المشروع إلى تقليد منطقة "سيليكون فالي" التكنولوجية بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقوم على مساحة قدرها 250 ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى 606 ملايين دولار، ويشمل سلسلة من الفنادق القائمة على التكنولوجيا الفائقة، بحسب ما ذكر موقع "makorrishon" الإسرائيلي.

​وسافرت نائبة رئيس بلدية القدس، وهي المسؤولة عن العلاقات الخارجية والتنمية الاقتصادية الدولية وملف السياحة في القدس، إلى الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف خيارات التعاون، والتمكن من جمع المستثمرين لإنشاء حديقة عالية التقنية في القدس، ويحظى المشروع بدعم كبير من الحكومة الإسرائيلية.

ووقعت إسرائيل والإمارات، في 15 سبتمبر/ أيلول، اتفاقا لتطبيع العلاقات، مما يكرس روابط دبلوماسية رسمية. ويجري توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين الدولتين منذ منتصف أغسطس/ آب عندما اتفقا على التطبيع.