موسكو-سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إخبارية بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال 24 الساعة الأخيرة عاد 511 لاجئا (منهم 153 امرأة و261 طفلا) إلى سوريا، من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.
وبحسب المركز، لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى مكان إقامته الدائمة داخل البلاد.
وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال 24 الساعة الأخيرة، بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 22 عبوة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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