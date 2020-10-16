اخبار الخليج

العثور على 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة في الجزائر... صورة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وحسب ما نشرته المنظمة الوطنية لحماية الطفولة على حسابها بـ"فيسبوك"، فقد تم العثور عليهن في ولاية سطيف.

ولم تكشف المنظمة عن أي تفاصيل أخرى، موضحة أن ذلك من صلاحيات القضاء ولحين الانتهاء من التحقيقات.

Advertisements

وكانت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن اختفاء أختين وابنة خالهما في ظروف غامضة بنقاوس في ولاية باتنة بالجزائر.

وهن سلسبيل المعروفة باسم راما، البالغة من العمر 6 سنوات، وأختها ملاك 13 سنة، وابنة خالهم إخلاص 15 سنة.

وأشارت إلى أن الأختين ملاك وراما، يقع منزلهما ببن سرور بالمسيلة، وانتقلتا للعيش مع عائلتهما الكبيرة بعد وفاة الأب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة في الجزائر... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا