العثور على 3 فتيات بعد اختفائهن في ظروف غامضة في الجزائر... صورة

وحسب ما نشرته المنظمة الوطنية لحماية الطفولة على حسابها بـ"فيسبوك"، فقد تم العثور عليهن في ولاية سطيف.

ولم تكشف المنظمة عن أي تفاصيل أخرى، موضحة أن ذلك من صلاحيات القضاء ولحين الانتهاء من التحقيقات.

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وكانت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن اختفاء أختين وابنة خالهما في ظروف غامضة بنقاوس في ولاية باتنة بالجزائر.

وهن سلسبيل المعروفة باسم راما، البالغة من العمر 6 سنوات، وأختها ملاك 13 سنة، وابنة خالهم إخلاص 15 سنة.

وأشارت إلى أن الأختين ملاك وراما، يقع منزلهما ببن سرور بالمسيلة، وانتقلتا للعيش مع عائلتهما الكبيرة بعد وفاة الأب.