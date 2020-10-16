شكرا لقرائتكم خبر عن قوى أوروبية كبرى تعبر عن "قلقها البالغ" من خطط الاستيطان الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إنها تشعر بقلق عميق إزاء خطط إسرائيل بناء منازل استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وجاء في البيان المشترك "نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالمضي قدما في بناء أكثر من 4900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة".
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