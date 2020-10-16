شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1412 حالة في أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الإمارات تسجل 1412 حالة في أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا.

تلقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد جرعة لقاح كورونا، بعد إعلان خطة الإمارات لتقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول ضد الفيروس، ثم تعميمه على الجميع، ونشر عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورته أثناء تلقي الجرعة، وعلق عليها قائلاً: التطعيم من كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية، مصحوبا بهاشتاج "تم التطعيم".