عون: الدور الأمريكي يمكن أن يساعد في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون "أبلغ مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان يعوّل كثيرا على الدور الأمريكي الوسيط للوصول إلى حلول عادلة خلال المفاوضات التي بدأت قبل أيام لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل، معتبرا أن "هذا الدور يمكن أن يساعد في تذليل الصعوبات التي قد تعترض عملية التفاوض".
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وبحسب بيان الرئاسة اللبنانية، فإن عون "أثار مع الموفد الأمريكي موضوع النازحين السوريين وانعكاساته السلبية على القطاعات العامة كافة، متمنيا على الولايات المتحدة تسهيل عودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم التي أصبحت في معظم مناطقها آمنة ومستقرة".
من جهته، أكد شنكر "استمرار الدور المسهّل والوسيط الذي تلعبه بلاده في المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، متمنيا العمل على إنجاز هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن والوصول إلى نتائج إيجابية"، وفق ما جاء في البيان الرئاسي.
واعتبر المبعوث الأمريكي أن "الإصلاحات في لبنان أساسية لاسيما وأن لا فرق بين السياسة والاقتصاد"، معربا عن أمله في أن "يتم تشكيل حكومة منتجة تعنى بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية".
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