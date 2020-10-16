"تدمر".. فيلم روسي يلخص أحداث الحرب السورية ينتهي تصويره قريبا

موسكو – سبوتنيك. وقال أوشيتل: "الآن نقوم بتصوير فيلم "تدمر" الضخم للمخرج أندريه كرافتشوك في شبه جزيرة القرم. نحن نعمل منذ ما يقرب شهرين دون توقف. لا أعتقد ما إذا كان سيصدر العام المقبل، لأن عملية إخراجه ستكون عملية ضخمة، أعتقد أنه سيكون جاهزا بحلول نهاية العام المقبل وسيصدر عام 2022".
وفقًا لأوشيتل، يجري الآن العمل أيضًا على سيناريو فيلم عن حياة الملحن الشهير ديمتري شوستاكوفيتش، وأضاف في هذا الخصوص: "سيكون النص جاهزًا بحلول نهاية العام، وفي العام المقبل سنبدأ بتصويره، وإذا جاز التعبير، نبحث عن التمويل الكافي، وما إلى ذلك. على أي حال، من المفترض أننا سنبدأ التحضير للتصوير إذا سارت الأمور على ما يرام نهاية الصيف".
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