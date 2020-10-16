صحيفة عبرية: لولا "نصر الله" لصعد لبنان إلى قطار التطبيع

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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أنه في سياق إجراء مباحثات لبنانية إسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، فإنه لولا حسن نصر الله موجود في لبنان، من الأساس، فإن لبنان سيصعد قطار السلام الذي يتحرك بالفعل في الشرق الأوسط، وانضمت بيروت إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وانطلقت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، أول أمس الأربعاء، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر و​السفير الأمريكي​ جون ديروشر.