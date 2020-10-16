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وبينت المديرية "نتيجة مشاجرة وخلافات عائلية بين أحد المنتسبين أثناء تمتعه بالاستراحة من الدوام الرسمي، وطرف آخر من عائلته (عمه)، أقدم الأخير على إطلاق نار بإتجاه الطرف الأول والذي وافاه الأجل إثر إطلاق النار"، لافتة إلى أنه "تم تشكيل فريق أمني من مديرية الشرطة للبحث والتحري والذي توصل بوقت قياسي إلى الجاني".
ودعت المديرية إلى "عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة والانخداع بهذه الأساليب الرخيصة التي تحاول نشر الشائعات المغرضة واعتماد المصادر الحقيقية المعروفة والمعلن عنها، ومن يود استسقاء المعلومات والأخبار الدقيقة والصحيحة ليتابع صفحاتها على الفيسبوك باعتبارها المصدر الموثوق، إضافة إلى التواصل مع قسم العلاقات والإعلام في شرطة ميسان".
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية تنفي "اغتيال" أحد منتسبيها في ميسان...وتوضح تفاصيل الحادثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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