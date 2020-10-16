رغم تفشي كورونا… جنود إسرائيليون يقيمون "حفلة" في قاعدة عسكرية... فيديو

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات من جنود سلاح المظلات في قاعدة كفار يونا، شمالي تل أبيب، أقاموا حفلة غنائية في قلب القاعدة العسكرية التي يخدمون فيها، غير ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي التي تشدد عليها الحكومة الإسرائيلية.

وأرفقت الصحيفة تقريرها بفيديو من داخل القاعدة العسكرية، يوضح ويؤكد عدم التزام الجنود الإسرائيليين بإرشادات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.