وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن العشرات من جنود سلاح المظلات في قاعدة كفار يونا، شمالي تل أبيب، أقاموا حفلة غنائية في قلب القاعدة العسكرية التي يخدمون فيها، غير ملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي التي تشدد عليها الحكومة الإسرائيلية.
وأرفقت الصحيفة تقريرها بفيديو من داخل القاعدة العسكرية، يوضح ويؤكد عدم التزام الجنود الإسرائيليين بإرشادات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم تفشي كورونا… جنود إسرائيليون يقيمون "حفلة" في قاعدة عسكرية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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