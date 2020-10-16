السعودية... تحذير من رسائل ينتحل مرسلوها صفات جهات أمنية

ونقلت صحيفة "المواطن" عن الأمن العام مطالبته للمواطنين بعدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني المجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية، وتتعمد إيهام الأفراد بالوقوع تحت المساءلة أو المحاسبة القانونية.

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وفي وقت سابق، ألقت شرطة الرياض القبض على 4 أشخاص خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3,230,725) ريالًا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة.

من جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص، مواطنَين ومقيمَين من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والخامس من العمر.

وأوضح الكريديس أنه ثبت تورط الأربعة أشخاص بتحويل أموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وقد تم القبض عليهم خلال شروعهم بتحويل مبلغ (3,230,725) ثلاثة ملايين ومئتين وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسة وعشرين ريالًا، كما أثبتت إجراءات الاستدلال الأولية ضلوع مواطن في العقد الرابع من العمر استغل وظيفته بالقطاع الخاص في تسهيل تنفيذ عمليات التحويل والتستر عليها مقابل مبالغ ماليةٍ يتقاضاها، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية.