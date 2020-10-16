مصطفى قمر وابنه تيام يرقصان مع منى الشاذلي... فيديو

استضاف برنامج "معكم منى الشاذليفي" المذاع على شاشة قناة CBC، المطرب مصطفى قمر وابنه الممثل الشاب تيام. وخلال الحلقة يدخل قمر الأب والابن فى تحد من نوع خاص من خلال مسابقات وألعاب ترفيهية، وشهدت الحلقة منافسة قوية للغاية بين مصطفى وتيام تخللها ذكريات عن مصطفى قمر وبداياته فى عالم الفن وكيف ترك أسرته فى الإسكندرية قبل ما يقرب من 30 عاما وجاء إلى القاهرة لتحقيق حلمه فى الغناء.

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