شكرا لقرائتكم خبر عن 397 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 74 حالة تلته مدينة القدس ضواحيها بواقع 73 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.
وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".
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