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397 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة بين الفلسطينيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس المستجد ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 74 حالة تلته مدينة القدس ضواحيها بواقع 73 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.

 

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وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".

 

 

 

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