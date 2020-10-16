شكرا لقرائتكم خبر عن 397 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة بين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 74 حالة تلته مدينة القدس ضواحيها بواقع 73 إصابة فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية.

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وأوضحت الوزيرة أن هناك 41 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".