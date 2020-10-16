شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين بالخليل وجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر أمنية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية لــ"وفا"، اليوم /الجمعة/ - بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت الشابين بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياته. وأضافت، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل مخيم العروب بالسواتر الإسمنتية ومنعت تنقل المواطنين، وفي سياق متصل .. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، واستولت على جرافة كانت تعمل في أرض أحدهم، بقرية عانين غرب مدينة جنين.

وأفاد رئيس المجلس القروي باهر ياسين، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية، وداهموا أرض المواطن، أثناء عمله في أرضه، واحتجزوه إلى جانب مواطنين آخرين، مشيرا إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال.

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