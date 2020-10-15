شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 839 مجفف ملابس «CANDY» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: Advertisements أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، استدعاء 839 مجفف ملابس من نوع “CANDY“، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ونصحت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر”، العملاء بالتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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