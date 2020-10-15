فيديو أثار ضجة... هل هذه لحظة اغتيال ضابط سعودي معارض لابن سلمان في تركيا؟

ولكن بالبحث عن مصدر مقطع الفيديو المنتشر، يظهر أنه مزيف، وأنه ليس عن ضابط سعودي معارض موجود في تركيا اغتالته السلطات السعودية.

وبدأت القصة في الظهور مع انتشار مقطع الفيديو، وزعمت حسابات عديدة أنه لضابط سعودي معارض برتبة مقدم، يدعى نايف بندر العسيري، قتلته السلطات السعودية، وأن تركيا تتهم القيادة السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان باغتياله.

​ويظهر في مقطع الفيديو 3 أشخاص جالسين على طاولة مطعم، بينما يقترب منهم رجل يفرغ عليهم الرصاص، وينضم شخص آخر إلى مطلق الرصاص ويفرغ مسدسه أيضا في الجالسين على الطاولة.

ولكن بالبحث عن مصدر هذا الخبر، لم يتم العثور على أي أنباء متداولة في مواقع أو صحف أو قنوات تلفزيون تركية، تتطرق حول مثل تلك الحادثة، التي من الصعب إخفائها عن أعين الإعلام.

كما لم يتم رصد أي بيان رسمي تركي يحمل السلطات السعودية مسؤولية قتل هذا الضابط المزعوم.

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وبالبحث عن أصل هذا الفيديو المنتشر، وجد أنه ظهر منذ فترة في مواقع وصحف جنوب أفريقية لجريمة مزعومة في دوربان، ولكن أيضا اكتشف أنه لا يرجع لتلك الجريمة، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس" بهذا الصدد.

​وبالعودة إلى المصدر الأصلي لمقطع الفيديو، وجد أنه نشر أول مرة في موقع "هوود سايت" في يناير/كانون الثاني 2020 لجريمة وقعت في الإكوادور.

ويؤكد التقرير أن تلك الجريمة، تم خلالها قتل مطرب إكوادوري خارج مطعم للمأكولات البحرية في مدينة غواياكيل الإكوادورية.

وتطرق التقرير إلى كيفية قتل المطرب الإكوادوري، خورخي فرناندو ليلو ماكاس، بينما كان يأكل مع صديقيه.