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توضيح من «النيابة» بشأن توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بعد

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، في بيان لها، اليوم الخميس، على توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بُعد.

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وأوضحت النيابة، أن ذلك يأتي بهدف دعم جهود المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في الوصول للنجاح المأمول، وتحقيق التجربة المثالية الآمنة.

يذكر أن وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، أعلن في وقت سابق، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم وضع وباء ، خلال الأسابيع الماضية.

وقال وزير التعليم عبر “تويتر”، تأكيدا على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة”.

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