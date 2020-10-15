شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية لدى بريطانيا تؤكد أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكدت الملحقية الثقافية في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني أهمية تكثيف الجهود لخدمة المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص.

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وقالت في كلمة لها خلال لقائها مديري أقسام الملحقية الثقافية وموظفيها بعد مباشرتها العمل بالملحقية: “إن الجميع مهمتهم تسهيل مهام أبنائنا المبتعثين والمبتعثات، وتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجههم، خاصة في ضل ما يعيشه العالم اليوم مع جائحة كورونا ( كوفيد-19 )”.

وأبدت ثقتها بجميع منسوبي الملحقية، وقدراتهم وإمكاناتهم التي تصب في خدمة المبتعثين، مؤكدة أهمية العمل كفريق واحد، وأن العمل الجماعي لإنجاز المهام المحددة يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه، والمساهمة مع المبتعثين لتعزيز الهوية الوطنية وتمثيل المملكة خير تمثيل.

وأوضحت أن من أولويات الملحقية ومنسوبيها خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، والتواصل معهم، وتيسير مهامهم العلمية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في المملكة المتحدة.