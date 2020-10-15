شكرا لقرائتكم خبر عن كم تبلغ فترة السماح لتجديد الرخصة بعد انتهائها؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت الإدارة العامة للمرور ، اليوم الخميس ، عن فترة السماح لتجديد الرخصة بعد انتهائها .

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وأوضحت عبر حسابها في تويتر ، أن هناك مهلة 60 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة .

وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتم تطبيق الغرامة على صاحبها وقيمتها 100 ريال عن كل سنة تطويف .