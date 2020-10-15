شكرا لقرائتكم خبر عن كم تبلغ فترة السماح لتجديد الرخصة بعد انتهائها؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت الإدارة العامة للمرور ، اليوم الخميس ، عن فترة السماح لتجديد الرخصة بعد انتهائها .
وأوضحت عبر حسابها في تويتر ، أن هناك مهلة 60 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة .
وأشارت إلى أنه بعد ذلك يتم تطبيق الغرامة على صاحبها وقيمتها 100 ريال عن كل سنة تطويف .
كانت هذه تفاصيل خبر كم تبلغ فترة السماح لتجديد الرخصة بعد انتهائها؟.. «المرور» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.