إعلام: وفد إسرائيلي يسافر إلى البحرين الأحد

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من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مسؤولين أمريكيين سيرافقون الوفد الإسرائيلي على متن الطائرة (بوينج 737) المتوجهة للمنامة.
وهذه ليست رحلة الطيران الإسرائيلية المباشرة الأولى لإسرائيل، فقبل عدة أسابيع نقلت طائرة تابعة لشركة طيران "يسرائير" (ثالث أكبر شركة طيران إسرائيلية)، مسؤولين أمنيين إلى المنامة.
ومنتصف الشهر الماضي وقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات اتفاقين لتطبيع العلاقات في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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