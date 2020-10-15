استطلاع: 24% من الإسرائيليين يرون الأولوية في التطبيع مع السعودية

وجاء في النتائج أن 24% من الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إنه من المهم جدا لإسرائيل أن تطور تعاونها مع السعودية، بينما رأى 12% أنه ينبغي تطوير العلاقات مع مصر، ثم تلتها الإمارات بنسبة 11%، والأردن بنسبة 4%، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الإجابة الأكثر شيوعا على هذا السؤال، كانت "لا دولة عربية"، وذلك بنسبة 28%، حيث قالها 54% من عرب إسرائيل، بينما قالها فقط 23% من الإسرائيليين اليهود.

وأظهرت النتائج أيضا أن الإمارات هي الدولة التي يرغب غالبية الإسرائيليين بزيارتها بنسبة 23%، تليها لبنان بنسبة 7%. وعلى هذا السؤال أيضا أجاب الغالبية (42%) بأنهم لا يرغبون في زيارة أي دولة عربية.

وقال نصف المشاركين تقريبا (44%) إن المجال الاقتصادي وتحديدا السياحة والتجارة والتكنولوجيا، هو الدافع الأكثر أهمية لتطوير العلاقات مع الإمارات.

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وجاء في المرتبة التالية المجال الأمني بنسبة 24%، والسياسي بنسبة 16% والمدني بنسبة 5%.

وفي أعقاب توقيع اتفاق تطبيع مع الإمارات، يعتقد 67% من اليهود الإسرائيليين أن الخطوة القادمة الأكثر أهمية بالنسبة للإسرائيليين هي التوصل لاتفاق مباشر مع الدول العربية الأخرى، في حين قال 24% إن هذه الخطوة ينبغي أن تكون حل النزاع مع الفلسطينيين.

وقال 40% من الإسرائيليين الذين شاركوا في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الاتفاق مع الإمارات لا يؤثر على احتمالات تحقيق السلام "الإسرائيلي الفلسطيني"، ورأى 34% أنه يزيد من هذه الاحتمالات، في حين قال 12% إنه يقللها.

وتأتي نتائج الاستطلاع بالتزامن مع كشف مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن حثه للسعودية على "تطبيع علاقاتها" مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين.

ووقعت الإمارات والبحرين، منتصف الشهر الماضي، اتفاقيتي سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية.