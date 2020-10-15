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ونقلت القناة على لسان أشكنازي أن قضية الغواصات ملف خطير ويجب التحقيق فيه، وأنه يبحث مع غانتس تشكيل مثل هذه اللجنة المهمة والضرورية، وأنه من المستحيل ألا يتم فحص عمليات الشراء الخاصة بالجيش الإسرائيلي، وتحديدا عمليات شراء الغواصات الألمانية
ويشار إلى أن القضية أو الملف المعروف باسم القضية "3000"، تورط بها العديد من المقربين من نتنياهو، ولكن ليس رئيس الحكومة نفسه، وذلك للاشتباه في أنهم تلقوا أموالا غير مشروعة كجزء من خطة عامة ضخمة لشراء سفن وغواصات للبحرية الإسرائيلية، بلغت مليارات الشواكل من شركة بناء السفن الألمانية "ثيسن كروب".
كانت هذه تفاصيل خبر المتهم فيها نتنياهو.. غانتس يدرس تشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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