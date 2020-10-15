القوى العاملة المصرية تكشف تفاصيل جديدة عن "منحة العمالة غير المنتظمة"

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، انتهاء الموعد النهائي لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسية، ظهر اليوم الخميس وذلك بعد أن بدأ التحديث السبت الماضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن "عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 6 ملايين و22 ألف عامل، وذلك على مدى 6 أيام".

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وتابع الوزير "أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام".

وأكد سعفان أنه "سيتم على الفور تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها، وذلك عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى".

ولفت الوزير إلى أن "الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا، التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ 3 دفعات الأولى بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه".