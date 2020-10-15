7 قتلى و23 جريحا في اشتباكات عنيفة شرقي السودان

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن الضحايا سقطوا في أعقاب اشتباكات وقعت في مدينة سواكن بولاية كسلا شرقي السودان، على خلفية قرار حكومي بإقالة الوالي، صالح عمار.
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وأعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، إعفاء والي كسلا من منصبه، في محاولة لإخماد فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر.
واقتحم المتظاهرون مقر أمانة الحكومة في وسط المدينة، وعند محاولة التصدي لهم من قبل القوات الأمنية حدثت اشتباكات بالأسلحة النارية والبيضاء.
وأعلنت لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر، شرقي السودان، برئاسة الوالي مهندس عبد الله شنقراي، فرض حظر التجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن.
وقالت لجنة الأمن إن المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي، وميناء سواكن، وبعض طرق الأحياء الطرفية في مدينة بورتسودان.
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