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وذكرت الصحيفة أن المناطق الزراعية والمحميات الطبيعية تعرضت لأضرار كبيرة إبان هذه الحرب في قطاع غزة، وهو ما أجبر الجيش الإسرائيلي على دفع تعويضات قدرت بـ 30 مليون شيكل للمزارعين نتيجة لدهس الدبابات والعربات العسكرية الإسرائيلية لهذه المناطق.
وأشارت إلى أن تكلفة المشروع الإسرائيلي الجديد تبلغ مليون شيكل ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام، حيث تم تعبيد 4 كيلومترات حتى الآن من المسارات التي يتم العمل على تجهيزها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شق طرق جديدة في غلاف غزة... هل تفكر إسرائيل في اجتياح القطاع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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