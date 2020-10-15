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وصول طائرة ثانية لآسرى من الحكومة اليمنية كانوا مختطفين لدى الحوثى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وصول طائرة ثانية إلى سيئون لآسرى من الحكومة اليمنية كانوا مختطفين لدى ميليشيات الحوثى.


كما وصلت طائرة رابعة إلى صنعاء على متنها، آسرى حوثيين ضمن صفقة لتبادل للأسرى فى اليمن بإشراف الأمم المتحدة.

 

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فى وقت سابق قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن أكبر عملية لتبادل السجناء فى الصراع اليمنى المستمر منذ خمسة أعوام تجرى اليوم، الخميس، فى ظل توقعات بإطلاق سراح أكثر من ألف رجل ضمن عملية معقدة، وقال شهود من رويترز إن طائرات أقلعت من مطارى صنعاء وسيئون بالقرب من مدينة مأرب بوسط البلاد.

 

 

 

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