شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يثمن دور المؤسسة العسكرية الأمنى والتنموي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس، الجهود التى تبذلها المؤسسة العسكرية فى مختلف المجالات سواء المتعلقة بتأمين سير الانتخابات وكذلك فى المجال الصحي.

وأشار الرئيس التونسى - خلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذى خصص للنظر فى الوضع العام داخل البلاد - إلى سرعة تحرك المؤسسة العسكرية بمختلف اختصاصاتها، منوهًا، فى هذا السياق، بسرعة التدخل على مستوى مدرسة "الشهيدة مها القضقاضي" بولاية جندوبة، حيث تم تجديد هذه المدرسة بالكامل، ويجرى تجديد الطريق المؤدى إليها.

ووجه الشكر إلى كل الضباط وقادة الجيش على هذا المجهود وغيره من المجهودات التى تساهم فى إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين، من تأمين المؤسسات الرسمية منذ أيام فى مدينة "سبيطلة"، حيث كان حضور الجيش عنصرًا داعمًا لتهدئة الأوضاع فى المنطقة.